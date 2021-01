Dégâts cyclonique à Mahajanga – Plusieurs sinistrés et des arbres déracinés

Le passage du cyclone Éloïse dans la région Boeny dans la nuit du 20 au jeudi 21 janvier a laissé de nombreuses séquelles à la population.

NOTAMMENT d a n s l e s districts de Mahajanga 1 et 2, la coupure d’électricité et de l’eau du robinet a duré trois jours. Hier dans la matinée, de nombreux foyers dans plusieurs quartiers de la commune de Mahajanga étaient encore plongés dans le noir et sans eau potable.

C’était le même scénario qu’il y a exactement une année et à la même date. Les mêmes désagréments et préjudices s’étaient produits.

Le bilan fait état de centaines de personnes sinistrées qui ont dû rejoindre la maison de quartier d’Ambalavola pour se protéger de l’inondation.

Les habitants des quartiers dont d’Ambovoalanana autour du vallon de mitzinger étaient les premiers arrivés.

Par ailleurs, des maisons ont été détruites suite à l’effondrement d’un grand arbre à Mahabibokely dans la nuit du passage d’Éloïse mercredi soir.

Plusieurs branches étaient cassées et des arbres déracinés à Mahajanga be devant le tribunal de 1ere instance de Mahajanga.

Sur la RN 4, près de la station World Voice Mada­gascar ou WVM, un poteau électrique de haute tension était défoncé et ses fils s’étaient écrasés sur le toit d’une maison.

Par ailleurs, les cours étaient vaqués jeudi toute la journée. Tandis que les responsables de la gare routière nationale à Aranta ont décidé d’annuler les départs de jeudi matin.

«Nous avons pris des dispositions par précautions face aux obstacles provoqués par des troncs d’arbres sur la voie publique le long de la nationale. Les taxis-brousse ont pu reprendre les départs dans la soirée du jeudi», avait expliqué le coordonnateur régional de l’Att de Mahajanga, Toky Rahaingo jeudi matin.

Sur la RN 4, à la sortie de Mahajanga dans le district de Mahajanga 2, le temps était déjà sec à 10km de Mahajanga, ce jeudi là.

Le passage du cyclone n’a provoqué aucun dégât majeur. Des troncs d’arbres ont quelques peu jonché entre Ambovondramanesy jusqu’à Ankarafantsika, mais les riverains sur place ont déjà dégagé le passage.

L’on appréhendait un embourbement important à Andranofasika mais finalement, la voie était libre, les sables n’ont pas été présents. Éloïse a épargné les districts d’Ambato Boeny et Maro­voay.

Contrairement à Mitsinjo où les toits des écoles Ceg de la Fjkm et de l’Epp dAmbara­ratabe à Mitsinjo ont été happés par les souffles de rafales de vent. Des clôtures en tôle ou en brique et satrana ont été soufflées par le vent.