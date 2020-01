Nicolas Dupuis : « Une poule serrée et homogène »

Le sélectionneur des Barea apporte son analyse sur le tirage au sort des qualifications au Mondial 2022. Il rappelle que les Barea doivent se concentrer sur la CAN 2021.

Les dés sont donc jetés. Madagascar évoluera dans le groupe J, pour le deuxième tour des qualifications de la Coupe du Monde 2022. Un groupe qui comptera également la République Démocratique du Congo, le Bénin et la Tanzanie. « Une poule serrée et homogène », juge le sélectionneur malgache, Nicolas Dupuis, qui était présent au tirage au sort de mardi soir, à l’hôtel Nile Ritz Carlton du Caire (égypte).

Contexte propre à cette poule J, les quatre nations ont toutes participé à l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique des Nations. « Même si la RDC et le Bénin sont les formations favorites, tout est possible même venant de la Tanzanie. Rappelons que les quatre équipes de ce groupe ont tous participé à la dernière CAN », analyse le technicien français. Comme à son habitude, il se veut humble en plaçant les Léopards et les Ecureuils devant.

Au placard

Et ce, malgré les précédents résultats remarquables de ses Barea, qui font d’eux des têtes d’affiches du continent. Une prise de position habituelle de sa part, pour éviter que ses hommes ne prennent de haut leurs futurs adversaires.

Ce deuxième tour des qualifications du Mondial débutera avec deux dates, en octobre et de novembre de cette année. Par la suite, le reste des rencontres se jouera en 2021. Auparavant, les échéances en éliminatoires de la CAN 2021 attendent la Grande île.

Une double confrontation avec la Côte d’Ivoire en mars, un déplacement en éthiopie en juin et enfin une dernière journée à domicile contre le Niger en septembre. « Je le dis haut et fort. Mettons au placard durant six mois cette compétition (ndlr : les qualifications du Mondial) et concentrons-nous exclusivement sur la CAN 2021. Le chemin est encore long et difficile. La Côte d’Ivoire ultra favorite arrive en mars », martèle Nicolas Dupuis.

A l’heure actuelle, Madagascar est en très bonne posture, dans la course au Cameroun 2021. Vain­queurs de l’Ethiopie et du Niger lors des première et deuxième journées, les Barea comptent six points. Ils occupent le fauteuil de leader du groupe K, avant les troisième et quatrième journées du mois de mars.