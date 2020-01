Moto TT – Le MX Liqui Moly ouvre la saison

Le coup d’envoi du championnat de Madagascar de moto tout-terrain « MX » est fixé pour le dimanche 2 février. La première manche de l’année portera l’appellation de MX Liqui Moly. Le circuit d’Iavoloha en sera l’hôte.

L’exercice « MX » 2020 comptera huit échéances au total, entre février et décembre. La caravane du championnat passera par plusieurs provinces, en l’occurrence Toamasina, Ilakaka, Toliara et Antsirabe par deux fois, en plus des événements habituels à Antananarivo pour l’ouverture et la clôture de la saison.

Les pilotes officiels, soutenus par les concessionnaires, sont tranquilles. Par contre, les coureurs indépendants auront fort à faire pour suivre la cadence, financièrement parlant. Et ce, puisque l’autre tableau, à savoir le cham­pionnat « enduro/endurance », comptera la bagatelle de dix dates. Et encore, il faut y rajouter deux courses hors-cham­pionnat, à savoir les 4 Heures Honda et le X-Country Diego Suarez.

Le premier rendez-vous est prévu pour le dimanche 1er mars, avec l’Enduro Sprint à Antsirabe. Parmi ces dix manches, trois retiennent particulièrement l’attention puisqu’elles apportent une innovation certaine. Citons l’Enduro Sprint de Nosy Be, le X-Country de Mananjary et le X-Country d’Antsiranana. Sans oublier le retour au calendrier officiel du X-Country d’Ankadinandriana.

L’an passé, un seul et unique pilote avait raflé les titres autant en « MX » qu’en « enduro/endurance ». Il s’agit de Mathias Plantive, qui a roulé sur une CRF450. Le pilote officiel de Honda/ Madauto poursuivra l’aventure avec la marque nippone cette année, pour essayer d’aligner avec deux nouvelles couronnes nationales.