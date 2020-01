Maevatanàna – Un effondrement fait deux morts

Deux pertes en vie humaine ont été déplorées à Maevatanàna, hier à 4h du matin. Un garçon de 15 ans a été le seul rescapé de sa famille.

Deux personnes sont mortes ensevelies par la chute de leur maison, hier à l’aube, dans la ville de Maevatanàna. C’était pendant les pluies torrentielles que le drame est survenu.

Un garçon âgé de 15 ans a été épargné, tandis que sa mère de 32 ans et sa sœur de 12 ans, coincées sous les gravats, n’ont pas survécu. Il était 4h du matin quand leur foyer construit en brique s’est écroulé. Tous les trois étaient dans une seule pièce. La femme et sa fille dormaient ensemble. Tout à coup, le mur qui s’est trouvé au-dessus de leur lit s’est affaissé et les a bloquées. Le garçon, lui, n’a pas été touché par l’éboulis.

Ce survivant a réveillé les voisins à qui il a demandé de l’aide. En un rien de temps, le fokonolona et la gendarmerie sont venus à la rescousse. Le déluge a rendu un peu compliqué l’opération de déblayage. Au bout de quelques minutes, les malheureuses ont été déterrées et amenées, dans une urgence absolue, vers l’hôpital. Malgré tous les efforts pour tenter de les ranimer, elles n’ont pas survécu.

Perturbation tropicale

D’après les constatations de la gendarmerie, « toutes les deux ont été asphyxiées lorsqu’elles ont été sous les décombres. Ce qui a évidemment conduit à leur mort. Leurs corps ne présentaient aucune trace de blessure ».

« En fait, l’eau depuis le toit d’une maison mitoyenne va directement au mur de celle qui s’est abattue à chaque fois qu’il pleut. Déjà, les briques n’étaient apparemment pas assez solides, comme celles d’argile », rapporte un gendarme à la compagnie de Maevatanàna. La drache continue toujours de tomber dans l’après-midi, selon les précisions des habitants.

« Une perturbation tropicale apporte de fortes pluies sur le Nord-Ouest. Elle ne pourra pas s’intensifier de manière significative par interaction avec le pays. En conséquence, il n’y a pas d’alerte cyclonique», explique Météo Madagascar dans ses prévisions, hier en fin d’après-midi.

L’orage a fait aussi bien des pertes humaines que de dégâts matériels à Maevatanàna. Un corps sans vie a également été retrouvé emporté par le torrent, vers midi (ndlr : hier), à Mahatsinjo Ambony. Il se peut qu’il vienne de loin, puisque personne ne le connaît. C’est un homme. Il aurait été victime de noyade à cause de l’inondation, d’après l’autorité locale.