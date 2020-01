Commerce – Le marché américain à reconquérir

Fébrile, les liens commerciaux entre les États-Unis et la Grande île restent à renforcer. C’est le constat exposé, hier, par les membres de la Chambre de commerce américaine (AmCham) à Ankorondrano à l’occasion de l’annonce de la participation de Madagascar au Sourcing at MAGIC à Las Vegas, Nevada. « Contrairement aux foires, le salon international ne vise pas la vente directe des produits. Les pièces phares sont plutôt exposées dans leurs détails, incluant les capacités de production, dans le but de recevoir le maximum de commandes. Madagascar étant éligible à l’AGOA jusqu’en 2025, les produits alors exportés sont exonérés de droits de douanes à leur entrée aux États-Unis, ce qui représente un avantage concurrentiel important face au contexte commercial international. » souligne Vola Elodie Rabenivo de l’AmCham. Pour le cas de la Grande île, le textile est la filière qui a le plus profité de la rééligibilité de Madagascar à cet accord commercial depuis 2014. Cependant, les marchés de niche comme l’artisanat de luxe constituent un marché à potentiel peu exploité. Selon l’ambassade des États-Unis à Madagascar, les exportations dans le cadre de l’Agoa représentent près de 1 % du PIB du pays en 2019. Et, Madagascar est le troisième fournisseur de vêtements sur le marché américain par¬mi les pays éligibles à l’Agoa.

Les entreprises bénéficiant de l’Agoa fournissent 51 000 emplois à Madagascar selon les chiffres de l’année dernière. En 2004, avant l’exclusion de Madagascar de l’AGOA, le marché de l’exportation représentait près de trois cents millions de dollars,. Présen-tement, les chiffres peinent à atteindre la moitié de cette performance d’il y a seize ans.