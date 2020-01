Afrobasket 2021 – Pré-qualifications : Madagascar tenu en échec par la Zambie

Match plein de suspense. Après la victoire malgache lors de la première journée face à Zimbabwe, pays hôte (74-57), Madagascar et la Zambie se séparent sur le score de 84 partout à l’issue de la deuxième journée de la pré-qualification, hier au City sports center à Harare, capitale zimbabwéenne. La bande à Rija Lahontan a été largement menée 8 à 19 à la fin du premier quart-temps. La sélection malgache a, par la suite, dominé les trois

dernières périodes.

Livio Ratianarivo et consorts réduisent l’écart en deuxième quart-temps mais les Zambiens ont toujours mené 40 à 31 à la pause.

Au retour des vestiaires, l’équipe malgache a rebellé efficacement et marque 29 contre 26 points en troisième période. Le score à la pause était de 66 à 60 en faveur des Zambiens. Les protégés du coach Tojo Hery Rasamoalina remontent la pente à la vitesse grand « V » en quatrième quart-temps et égalisent 74 partout à quatre minutes de la fin. Meilleur marqueur du match, Monja Romain Faralahy a inscrit 26 points durant les quatre périodes réglementaires.

Le score affichait 84 à 81 à vingt-six secondes du coup de sifflet final puis 84 à 83 à six secondes de la fin, en faveur de Madagascar. Nalumino Collins Simioti sauve la formation zambienne en marquant un lancer franc à la toute dernière seconde et égalise 84 partout à l’issue du temps réglementaire.

Pas de prolongation

Selon le règlement de la Fiba validé en 2019, «pour un système de compétition d’une série de matches aller et retour avec cumul de points marqués, les deux rencontres seront considérées comme une seule rencontre de 80 minutes… si le score est égal à la fin de la première rencontre , aucune prolongation ne doit être jouée. Si le score cumulé des deux rencontres est égal pour les deux équipes à la fin de la deuxième rencontre. La seconde rencontre doit continuer avec autant de prolongation de cinq minutes que nécessaire pour casser l’égalité». La Grande Ile reste en tête du classement provisoire du groupe E après une victoire et un match nul, devant la Zambie. Madagascar reprendra le tournoi ce vendredi et jouera son match retour contre la Zambie. Le dernier match de la Grande île contre le Zimbabwe aura lieu samedi. Cette pré-qualification du groupe E à l’Afrobasket 2021 se poursuivra jusqu’à dimanche. Seul le pays qui termine premier se qualifiera pour la prochaine étape.