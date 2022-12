TOLIARA – Retour en force de la pluie et premières inondations

La pluie tombe enfin dans la cité du soleil après les chaleurs atteignant les 35% des derniers jours. Les rues sont inondées et inaccessibles.

Il pleut des cordes dans la cité du soleil depuis presque quarante-huit heures. Après quatre mois de sècheresse et de forte chaleur depuis la fin du mois d’octobre, la pluie vient atténuer le soleil écrasant. La ville de Toliara ne possédant pas de canaux d’évacuation dignes de ce nom, se noie dans l’eau. Les endroits habituellement inondés le sont en l’espace de juste quelques heures de pluies. Au Bazar be, à Toliara Centre, la rue du « badamera » où il y a le commissariat central, l’hôtel Pamplemousse ou encore le siège de la banque BFV-SG Toliara, l’eau est au niveau de la hanche. Il est pratiquement impossible d’y accéder, ni en véhicule, ni à deux roues, et encore moins en cyclo-pousse. Le bureau du Commissariat central se transfère momentanément à Ankilisoafilira, en plein air. Alors qu’en 2020, des travaux de mise en place de canaux d’évacuation ont été réalisés par la commune urbaine de Toliara, allant de l’avenue Jean Ralaimongo, Sanfily au jardin de la mer, au bord de la mer, visiblement, l’eau n’est pas du tout évacuée. Soit, les canaux sont bouchés, soit le système d’évacuation en

lui-même est techniquement inefficace.

« Il est toujours problématique de faire évacuer l’eau vers la mer dans la mesure où celle-ci se trouve à un niveau légèrement supérieur que la ville. Le système de pompage de l’eau dans la ville vers la mer est entrepris à chaque saison de pluies, mais reste une alternative temporaire. Il s’agit au fait de pomper de l’eau à un endroit pour juste la déplacer quelque part et non l’évacuer » explique un agent de la voirie de Toliara.

Région

L’axe quatre-chemin à la Gendarmerie de Sanfily est également inondé et que même les voitures ont du mal à passer. Seules celles qui font confiance à leur filtre à air osent passer. Le marché de Scama est le plus catastrophique alors que c’est l’un des endroits les plus populaires de la cité du soleil.

Il n’y a pas de canaux d’évacuation du tout alors que la commune de par le projet PADEV (Programme d’Appui et Développement des Villes d’Équilibre) a réhabilité l’axe Sanfily-Scama en bitume. L’eau tourne en rond à cet axe et son niveau dépasse la hanche. Ce n’est pas possible pour les tricycles qui abondent de ce côté de circuler. à la limite, les cyclo-pousses, légèrement plus élevés que les tuk tuk, peuvent circuler, mais avec une grande difficulté. L’eau se mélange avec les ordures dont deux bacs entiers se trouvent au milieu de la chaussée, et les autres détritus issus d’un grand marché. « Je préfère contourner vers la Jirama et j’ai pris un cyclo-pousse même si j’ai l’habitude de prendre des tuk tuk en partant de chez moi à Maninday » raconte un salarié qui se rend à Ankilifaly tous les jours pour son travail. à Andaboly, au niveau du stade Maitre Kira, l’eau se stagne, rendant compliqué l’accès vers le quartier d’Andaboly. Les ruelles à Tanambao, Mahavatse, Anketa, Ampasikibo, Ambalanomby Camoin, Motombe sont inondées. Le lit du fleuve Fiherenana commence à se remplir au constat du côté du pont de Belalanda sur la RN9.

Toute la région Atsimo Andrefana a eu droit à la pluie, tout d’abord au sud, à Ampanihy et Betioky, et ce depuis presque deux semaines. Le nord vers Bevoay et Morombe reçoit également de la pluie. Toliara n’a eu son lot qu’il y a deux jours.