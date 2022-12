ROUTE RN 54 AMBOROVY – La circulation paralysée et perturbée à Mazava Huile

Les travaux de réhabilitation de la portion de la route nationale RN54 à la Jirama Amboboaka vers Amborovy trainent. Le délai d’exécution de trois mois à partir de la fin du mois de septembre dernier, ne sera pas respecté, à voir la situation sur place. La circulation au carrefour de Mazava Huile vers Amborovy a été totalement paralysée hier matin. Des embouteillages monstres ont été observés jusqu’à la route menant vers Manapatanana. Les véhicules venant de Mahavoky avaratra et ceux arrivant d’Ambondrona étaient bloqués au milieu du rond-point. L’on ignore les raisons de ces longues files. Des grognes des usagers ont fusé. Les véhicules et bus ainsi que les tricycles ont été pris dans le piège durant des heures. Du jamais vu. Cette situation est en relation avec les travaux d’aménagement de la route à Mahavoky.

Porte d’entrée

La période des vacances approche. Les premiers visiteurs sont déjà arrivés cette semaine. Mais la majorité risque d’être frustrée face à cette paralysie et perturbation de la circulation et trafic sur cette portion. Le fokontany d’Amborovy est la porte d’entrée vers la ville de Mahajanga, mais l’état de la route nationale est encore lamentable et en cours de chantier.

Les travaux ont subi plusieurs perturbations depuis la date initiale, en septembre. Puis, un problème d’ordre financier a encore bouleversé l’avancement des travaux, en novembre. Ils ont été de nouveau suspendus pendant quelques semaines en novembre. « Nous incitons les responsables à se pencher sur la situation sur place et à envoyer des agents de la police pour règlementer la circulation. La situation est inconcevable. On était resté plus d’une heure au milieu du rond-point », a déploré un chauffeur de bus. Les travaux de réparation de la route de 300 mètres à Amboboaka jusqu’au croisement de mazava huile, consistent à bétonner la route goudronnée, son état initial.