RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN – Un millier de maisons en danger à Antananarivo

À risque. Le Bureau national de la Gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) relance l’alerte sur les risques de glissement de terrain et d’éboulement de rocher à Antananarivo. Un millier de maisons sont concernées par cette alerte. Huit cent cinquante maisons sur la colline de Manjakamiadana, et six cent quatre vingt-dix maisons dans d’autres quartiers à Antananarivo, sont exposées au risque de glisse­ment de terrain ou d’écroulement, selon le BNGRC. Le nombre de toits concernés par cette menace d’éboulement identifiés, augmente. Il est passé de près de quatre cents, en 2021, et près d’un millier, cette année. Les rochers sur cette colline se détériorent d’année en année et les risques d’éboulement augmentent, en parallèle. Face à ce danger, le BNGRC invite les occupants de ces maisons à quitter leurs domiciles, en cette période de pluie, pour éviter les acci­dents. Des éboulements de rochers et des glissements de terrain sur la colline de Manjakamiadana et dans d’autres quartiers d’Antana­narivo ont emporté plusieurs vies, ces dernières années. Avec l’appui du corps de protection civile et des sapeurs pompiers, le BNGRC va placer des drapeaux rouges de signalisation, ce jour. Mais la plupart des personnes concernées par cet avertissement refusent de quitter les lieux, malgré les promesses de relogement. Les unes craignent de ne plus pouvoir y revenir, d’autres redoutent des actes de vandalisme. Certaines se plaignent de l’éloignement du centre d’hébergement, par rapport à leurs lieux de travail et à l’école de leurs enfants. Ainsi, elles préfèrent rester chez elles, quitte à y perdre leur vie.