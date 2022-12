Remise des prix des lauréats du « Hackaton for legalliteracy »

Les lauréats du “Hackaton for legalliteracy” ont obtenu leur prix hier au siège du Nexta Andranomena. La remise officielle des prix s’est déroulée auprès des lauréats de deux catégories dont l’une dans la catégorie application mobile et l’autre dans la catégorie logiciel. Le concours est dédié à la création d’une application android ou d’un logiciel. Dans la première catégorie, l’équipe de Itudiant a eu la première place. Le Blockbuster a obtenu la deuxième place et la troisième place revient à Gofast. Dans la deuxième catégorie, I-live se hisse au premier rang tandis que Informa’Tiako détient le second prix. G4Dev obtient la troisième place. Le prix coup de cœur a été décerné à I-live et Itudiant. Les étudiants sont particulièrement dans le domaine de la programmation.