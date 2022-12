PROCÈS – L’influenceur sort de la prison de Fianarantsoa

Finalement, Andriamanjaka Jean Luc Fabien ou Andry Bihary, l’influenceur poursuivi et envoyé dans une autre ville que Toliara où il réside, a été emprisonné à Fianarantsoa et non à Antananarivo. Les informations autour de son arrestation, d’objet du délit, le lieu où s’est déroulée son enquête, ont été diffusées au compte-goutte par les autorités locales concernées, au lendemain de son arrestation. L’influenceur a été arrêté vendredi dernier et emmené hors de Toliara pour être enquêté et jugé. Les raisons avancées étaient « attroupement sans autorisation, incitation au tribalisme et trouble public ». La famille et les membres d’une association d’où il est issu ont demandé de plus amples détails sur l’objet du délit et surtout les raisons pour lesquelles, les forces de l’ordre l’ont emmené loin de Toliara, qui possède un tribunal. Andry Bihary dénonce souvent des cas d’abus ou des cas sociaux à Toliara et ses propos dans l’une de ses vidéos dernièrement auraient choqué les autorités car fait trait au tribalisme. Il a alors incité d’autres individus à sa cause et a réuni une cinquantaine de personnes pour défiler dans les rues sans autorisation. Hier, mercredi, il apparaît sur une vidéo démontrant qu’il est sorti de la prison d’Ankazondrano, Fianarantsoa et s’active déjà dans des œuvres charitables en offrant des vêtements et vivres aux prisonniers. Il n’a pas voulu s’étaler sur les poursuites en justice et dit préférer tout remettre entre les mains de son avocat. L’influenceur est sursitaire 18 mois pour incitation à la haine, 6 mois pour attroupement sans autorisation.