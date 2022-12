PRÉVENTION D’INONDATIONS – Des planchers de maisons enlevés pour curer des canaux d’évacuation

Des mesures ont été prises contre les constructions sur les réseaux d’assai­nissement de la ville d’Antananarivo. Ceci est en vue d’un meilleur écoulement des eaux. Les autorités ont procé­dé à des ententes avec les propriétaires de ces maisons, pour effectuer des travaux d’urgence pour déboucher rapidement les canaux d’évacuation en dessous de ces constructions, et faciliter l’écoulement des eaux, en cette période de pluie. « À Andra­voahangy et à Ambodivona, les planchers des maisons construites sur les canaux ont été enlevés pour faciliter le curage des canaux et des dessableurs, enfouis sous ces constructions », déclare le directeur général de l’Autorité pour la protection de la plaine d’Antanana­rivo contre les inondations (Apipa), Tojoandry Rafidi­manantsoa, hier, dans le cadre de la visite du fonctionnement des stations de pompage à Ambodimita.

De nombreuses maisons obstruent les canaux d’évacuation à Andravoahangy, à Ambodivona et à Besarety. C’est ce qui explique la montée des eaux dans ces quartiers, chaque fois qu’il pleut. L’Apipa va se concerter avec le ministère de l’Aménage­ment du territoire et des services fonciers, pour examiner les solutions contre ces constructions dangereuses. Les démolitions de ces maisons ne sont pas au menu.

Curage des canaux

Suite à ces travaux de curage effectués sous des maisons à Andravoahangy, l’Apipa rassure que le risque d’inondations dans ce quartier est évitable, en cette saison des pluies. Son directeur général affirme, d’ailleurs, que les agents de l’Apipa travaillent d’arrache-pied pour prévenir les inondations, en cette saison des pluies. « Grâce au financement de l’Etat, nous effectuons des travaux d’assainissement et de curage des canaux dans la capitale. L’écoulement des eaux va s’améliorer, après ces travaux. Les trois pompes de la station de pompage à Ambodimita sont, par ailleurs, opérationnelles et vont pouvoir évacuer 9m3 d’eau par seconde », note Tojoandry Rafidima­nantsoa. A entendre ce directeur général de l’Apipa, le risque d’inondations s’amenuise, grâce aux travaux effectués dans les réseaux d’assainissement à Antana­narivo.