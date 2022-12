JEUX DES ÎLES 2023 – Dix cyclistes défendront les couleurs malgaches

La fédération malgache de cyclisme compte faire un grand coup d’éclat aux JIOI de 2023 en misant sur dix coureurs les plus expérimentés.

Le cyclisme figure parmi les 23 disciplines sportives à la onzième édition des jeux des iles de l’océan Indien qui se déroulera à Madagascar du 25 août au 3 septembre de l’an prochain. Présent lors de la réunion de trois jours du CIJ (Comité international des jeux des Iles de l’océan Indien) au Novotel, Ivandry du 14 au 16 décembre, le président de la fédération malgache de cyclisme (Fmc) Jean Claude Relaha a affirmé que 10 cyclistes défendront la couleur malgache durant la compétition inter-îles en 2023. « Il est temps que les coureurs malgaches s’affirment au niveau de l’océan Indien, les JIOI à la maison sont une occasion de montrer aux autres îles que nous ne comptons pas faire de la figuration », a confié Jean Claude Relaha.

La Fmc a organisé quel­ques courses depuis quelques mois et pas plus tard que dimanche dernier le 18 décembre, quatre ligues notamment Analamanga, Atsimo Andrefana, Vakinan­karatra et Amoron’i Mania se sont affrontées sur la route nationale 1 sur une distance de 120 km pour détecter des coureurs pour la présélection. Jean Claude Relaha a expliqué que « pour les garçons, il n’y a aucun problème car nous n’avons que l’embarras du choix entre les meilleurs coureurs. Mon seul souci c’est le cas de Dino Mohamed Houlder qui est retenu par son nouveau travail. Nous allons parler avec ses supérieurs pour trouver des solutions à son cas ». Pour la gente féminine, le président de la Fmc de continuer: « même en absence de championnat national pour les dames, la Fmc a déjà repéré quelques coureuses très talentueuses (2 à Antananarivo, 12 à Antsirabe et 2 à Toliara). Faire participer les dames malgaches pour la première fois en JIOI entre dans notre politique de développement de la discipline pour la gente féminine ».

Stage à l’extérieur

En 2019 à l’Ile Maurice, Madagascar a présenté les cinq meilleurs coureurs malgaches (Dino Mohamed Houlder, Mazoni Rakotoari­vony, Emile Randrianante­naina, Jean Marc Rakoto- nirina Nambinintsoa Randrianantenaina) dont les trois premiers ont déjà remporté le tour de Madagascar chacun, 2015 pour le premier, 2019 pour le second et 2010, 2011 pour le troisième.

Aux jeux des îles, trois disciplines sont au programme à savoir la course en ligne, la contre-la-montre individuelle et la contre-la-montre par équipe. Madagascar n’a pu rien faire que de gagner seulement deux médailles de bronze durant les dix premières éditions des JIOI: une en 2015 gagnée par Dama Miarantsoa en course de ligne à La Réu­nion et une en 2019 gagnée par Dino Mohamed Houlder, Mazoni Rakotoarivony, Emile Randrianantenaina, Jean Marc Rakotonirina Nambi­nin­tsoa Randrianantenaina en contre-la-montre par équipes (à Maurice). Pour la onzième édition des JIOI de 2023, la Fmc compte envoyer des cyclistes malgaches se perfectionner par un stage à l’extérieur. La destination n’est pas encore fixée car cela dépend aussi du

budget alloué par l’État malgache.