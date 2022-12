FOOTBALL – Amical – Les journalistes prennent leur revanche face à CFEM

L’équipe de l’Union des journalistes sportifs de Mada­gascar (UJSM) a pris sa revanche face à l’association des Clubs de football élite de Madagascar (CFEM), organisatrice de l’Orange Pro League. Après leur défaite en match aller, de 2 à 5, il y a un mois, les journalistes ont défait par 3 buts à 2, ce samedi au stade Barea à Mahamasina en match amical la bande à Henintsoa Rakotoharimanana alias Tota, président du CFEM. L’équipe de l’OPL alignant Romuald Rakoton­drabe, sélectionneur des Barea Chan, les anciens internationaux comme l’attaquant Mena kely Ruffin, le défenseur Jimmy Randafison et les coaches des clubs OPL ont mené un à zéro à la pause, but signé Velomihoatra Tsimanositra Andrianambe­nana, président du Dato FC. L’UJSM est revenue au score au retour du vestiaire grâce au but de l’égalisation de Hasina Rakoto de la Dépêche Taratra. Fredo Rakotoarisoa de l’Orange Actus s’est offert le deuxième but des journalistes, mais a été égalisé, deux partout à quelques minutes de la fin, signé par le même président du club de Dato FC. Mais à la toute dernière minute, Danny José Rakotondrasoa du quotidien Ao Raha a inscrit le but de la victoire pour les journalistes. L’UJSM participe ces derniers mois à de nombreux tournois ou matches amicaux de disciplines différentes, dont le basketball, le volleyball, le trail ou aussi le tennis de table…