ART-RANTY – Plusieurs disciplines artistiques sur une même scène

La compagnie Rabefidihy clôturera cette année par un grand spectacle contemporain à l’Ivon-toeran’ny kolontsaina Malagasy ou IKM Antsahavola ce samedi à partir de 14h. Un show complet. La compagnie Rabefidihy résumera ses créations de l’année à travers plusieurs arts contemporains et traditionnels tels que la musique, la danse, le théâtre, l’art plastique et la poésie. Un défilé de mode et des expositions de dessin marqueront aussi l’événement. Selon Rafanomezantsoa Todisoa Alain, fondateur et leader de la compagnie, Rabefidihy regroupe des artistes pluridisciplinaires. »Nous sommes composés de 35 membres. Cela fait 7ans que nous sommes montés sur le podium. Le groupe se penche surtout sur le rythme varié et contemporain. Tout ce que nous démontrons, y compris l’instrumental, la musique, les théâtres sont les fruits de notre créativité » explique-t-il. Art-Ranty en est à sa troisième édition. Durant l’événement, toutes les prestations sont conçues par les membres y compris les tenues et les matières utilisées comme le sac, les sachets, et les bouteilles en plastique pour le défilé de mode. «Le spectacle durera trois heures. Lors de l’année précédente, il n’y avait que du slam mais cette fois-ci nous avons eu l’occasion de présenter de nombreuses disciplines artistiques sur une même scène» ajoute Todisoa Alain. Mamina, Dzao Lahy, Fenosoa Toavina étant à la fois chanteurs et danseurs sont invités spécialement pour réchauffer l’ambiance.