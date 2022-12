ANDRANOTAPAHINA – Le corps d’un travailleur de nuit git près du lac

Scène de désolation hier à Andranotapahina sur la berge du lac. Hier, à l’aube, le corps sans vie d’une chef de famille âgé d’environ une trentaine d’années a été retrouvé en contrebas d’une digue, sur une portion de route en construction. Le défunt avait les pieds dans l’eau et le reste du corps couché sur le talus. Il portait encore tous ses vêtements et aucune blessure apparente n’a été relevée sur son corps. Le défunt habitait dans les environs de Mandriambero Ambohidratrimo. Informée de la découverte macabre, la femme du défunt s’est rendue sur place pour procéder à une identification. Elle était pétrifiée après avoir pu établir qu’il s’agissait de son mari. Selon ses explications, celui-ci avait quitté la maison la veille pour aller travailler. Assurant la permanence, il avait une vacation de nuit. Sa femme n’arrive toutefois pas à trouver une explication sur ce qui s’est passé. Les gendarmes se sont rendus sur le lieux pour faire le constat et ouvrir une enquête. La cause du décès est divisée entre meurtre et accident. La dépouille a été récupérée par la famille après régularisation des procédures. Aucun objet valeureux ne semble avoir été dérobé sur le défunt.