AMÉNAGEMENT INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES MAHAVOKY – Circulation interdite pendant trois semaines

Patience pour les usagers de la route de Mahavoky atsimo, à partir du rond-point Soatata vers le croisement du bloc administratif. La première partie des travaux d’aménagement des infrastructures routières sur cet axe vient d’être achevée mardi dernier. Mais elle ne sera pas encore praticable dans l’immédiat. Un délai d’ordre de vingt et un jours est exigé pour que la partie en béton soit entièrement stabilisée et drainée. Toute circulation sur cette portion est strictement interdite. En contrepartie, les travaux au rond-point de Mahavoky vers Tsara­mandroso ambony sont aussi interrompus pendant ces trois semaines. Du coup, la circulation des voitures reprend sur cet autre axe, vers Tsaramandroso ambony en aller et retour, si elle était fermée depuis quelques semaines. Les travaux reprendront après ce délai de trois semaines. Cette nouvelle disposition technique de la Direction des études et des projets pour une ville durable (DE PVD), au sein de la commune urbaine de Mahajanga, risque de perturber encore plus la circulation des véhicules et surtout des transports publics sur ce tronçon très fréquenté de la ville. La route ne sera pas encore accessible durant les fêtes de Noël et de la fin d’année. Les usagers et conducteurs devront encore faire preuve d’une grande patience dans les longs embouteillages sur cet axe. Les travaux d’aména-gement de la route de Mahavoky, long de 420 mètres linéaires, ont démarré depuis le 14 novembre dernier. Le délai d’exécution des travaux est de 60 jours. à l’issue de ces travaux, la chaussée sera bétonnée et légèrement cassée. La moitié en état de dégradation avancée a été entièrement scarifiée. L’épaisseur du béton sera de 12 cm et légèrement armé.