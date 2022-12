AMBOHIDRATRIMO – Fusillades meurtrières dans les hautes herbes

Deux bandits armés sont tombés sous les balles des gendarmes dans une poursuite engagée en pleine nuit. Deux fusils ont été récupérés sur les malfaiteurs abattus.

Déluge de feu en pleine nuit. Les hommes de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Ambohidratrimo se sont engagés dans un affrontement meurtrier entre minuit jusqu’à l’aube. Après des échanges de coups de feu sur le champ de bataille, deux bandits ont été tués. Ces derniers tenaient chacun des fusils. Avec leurs armés, ils ont donné du fil à retordre aux gendarmes lancés à leurs trousses lorsqu’ils en ont eu pour leur grade. Alors que leurs comparses rescapés ont réussi à s’évanouir dans la nature, les gendarmes ont réussi à arracher au forceps leur butin. Vingt-cinq têtes de bovidé qui venaient d’être dérobés ont été récupérés après une fusillade. Le bétail a été volé au nez et à la barbe de villageois impuissants face aux armes des bandits. Sûrs et confiants de la puissance de feu dont ils disposaient, les assaillants se sont emparés des zébus qu’ils ont pu trouver sans avoir à rencontrer la moindre résistance. Alertés, les gendarmes sont néanmoins venus à la rescousse pour prêter main forte au fokonolona.

Fuite éperdue

En remontant les traces des malfaiteurs, les poursuivant restés dans leur sillage les ont rattrapés dans la zone montagneuse de Maroakanga où les balles ont sifflé aux oreilles lorsque les deux camps se sont retrouvés nez-à-nez. Pris dans des tirs nourris, les bandits ont battu en retraite, abandonnant ainsi aux gendarmes et au fokonolona dix des vingt-cinq têtes de bovidé qu’ils venaient de dérobé. Dans cet affrontement musclé, l’un des dahalo est tombé sous les balles des gendarmes. Il tenait encore entre ses mains un fusil de chasse chargé dont il venait de se servir. Alors que les bandits de grand chemin continuaient leur fuite avec ce qui restait de leur butin. Les gendarmes gagnant de plus en plus du terrain, ne les ont pas lâchés d’une semelle. Au lever du jour, les deux camps se sont heurtés de plein fouet sur le plateau perdu de Mokony, isolé au milieu des steppes et des herbes hautes.

Une seconde salve de coups de feu a éclaté. Dans cet accrochage, un autre bandit et tombé sur le champ de bataille avec un autre fusil de chasse avec lequel il venait de faire parler la poudre. Le reste du troupeau a été au passage récupéré en totalité.