Naufrage à Soanierana Ivongo – Soixante clandestins encore introuvables

Le bateau naufragé à Ankerika Soanierana Ivongo transportait des passagers clandestins. Cinquante-et-un rescapés et quarante-et-un corps repêchés sont dénombrés.

Selon les autorités locales, le cargo portant le nom de baptême « La Francia 3 », ayant fait naufrage sur les côtes de Soanierana Ivongo opérait clandestinement. De source auprès des enquêteurs, l’équipage de ce bateau ne s’est pas présenté à l’Agence Portuaire Maritime et Fluviale (APMF) avant son départ. Lundi, vers 2h30, « La Francia 3 » a levé l’ancre en catimini sans passer les contrôles de sécurité effectués par les autorités. Aucun manifeste n’a été enregistré.

Certains détails concernant la traversée à l’instar du nombre et l’identité des personnes à bord ou encore le volume de la cargaison embarquée sont censés figurer dans ce document. En quittant le port de Tanambe mardi aux petites heures, le cargo n’avait pas eu l’aval de l’AMPF. Le cargo naufragé est fait entièrement en bois. Effectuant des liaisons commerciales entre Tanambe Mananara-Nord et Andrangazaha Soanierana Ivongo, il est conçu pour le transport de marchandises. La plupart du temps, le charbon est sa principale cargaison.

Enfants décédés

Lorsque l’accident s’est produit, le bateau était bondé de clandestins selon le terme utilisé par un représentant des forces de défense et de sécurité présent sur place. Le bilan enregistré hier en début de soirée fait état de cinquante-et-un rescapés et de quarante-et-un corps retrouvés. Parmi les passagers ayant trouvé la mort figurent quatre enfants. Le plus jeune est un enfant de trois ans.

D’après les témoignages des rescapés, ils étaient environ cent-cinquante à avoir emprunté le cargo. Selon les estimations, une soixantaine de personnes est encore portée disparue. L’accident s’est produit au bout de 6 heures de traversée. En arrivant sur le côtes d’Ankerika, situé à environ 8kilomètres du port de Soanierana Ivongo, il y avait une importante voie d’eau dans la coque.

Se retrouvant en difficulté loin des côtes, « La Francia 3 » s’est immobilisée en pleine mer pour se mettre à sombrer au fil des minutes. L’eau qui entrait dans la calle a très vite inondé toute la partie de la poupe, soulevant ainsi la proue. Livrés à eux-mêmes, les personnes à bord se sont entassées sur la partie encore émergée du bateau. Il s’enfonçait dangereusement dans la mer. Entre temps, des vedettes dépêchées par l’APMF de l’île Sainte Marie sont venues à la rescousse pour ramener sur la terre ferme la cinquantaine de rescapés, entassée sur la pointe encore visible du bateau. Les recherches se poursuivent encore.