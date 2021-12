Fête de la nativité – Les veillées de Noël maintenues

Manohy, un garçon de 7 ans, est parti de chez lui dimanche après-midi pour assister à la dernière répétition du traditionnel arbre de Noël qui se tiendra dans la soirée du 24 décembre, dans son église. Le réveillon de Noël et la naissance du Christ seront célébrés comme le veut la tradition, cette année, malgré l’interdiction de rassemblement de plus de cent personnes dans un espace clos. « Il n’y a pas de directive particulière qui parte de l’archevêque. Chaque église s’organisera en interne, en fonction de ce qu’il y a au niveau de chaque paroisse. Nous rappelons juste le respect des gestes barrières. », souligne le vicaire général, Mgr Ludovic Rabenatoandro. Les chorales, les enfants et les jeunes des églises vont animer le réveillon de Noël.

Pas de changement de programme donc pour les églises d’Antananarivo. A quelques exceptions près. Certaines paroisses catholiques prévoient d’organiser plusieurs messes, pour éviter l’attroupement, la veille et le jour de Noël. « Le réveillon de Noël sera célébré en trois messes. La messe du 24 décembre, à 16 heures pour les personnes âgées. Celle de la nuit pour les jeunes. Les enfants sont invités à venir l’après-midi du 25 décembre. Il n’y aura qu’une seule messe pour Noël, elle se tiendra à 7 heures du matin », souligne un prêtre de la paroisse d’Antohomadinika. A l’Eglise de Jésus Christ à Madagascar, la FJKM, le réveillon de Noël s’effectuera en un seul office religieux, pour plusieurs temples. Tandis que le jour de Noël, deux à trois cultes sont en vue. D’autres ont maintenu un seul culte, pour la fête de la Nativité.