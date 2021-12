Évènement et pandémie – Les acteurs culturels sont dans l’expectative

L’organisation d’événements culturels et artistiques en cette fin d’année s’annonce à nouveau difficile. Entre inquiétude, résilience et persévérance, les avis divergent face aux nouvelles restrictions et la crainte d’un nouveau confinement.

Le ras-le-bol résonne étrangement de plus en plus aux oreilles des autorités de la part des organisateurs événementiels et acteurs culturels. Face à la recrudescence alarmante des chiffres concernant le taux de contamination de la population par la Covid-19 depuis ces dernières semaines, de nouvelles restrictions ont en effet été imposées par les autorités.

Pas de quoi réjouir tous les acteurs des milieux événementiel et culturel, puisque le gros de ces restrictions, outre le respect impératif des gestes barrières, consiste à restreindre à cent au maximum le nombre de personnes pouvant assister à un événement en salle. Un coup dur, d’autant plus que pour la grande majorité des artistes et des organisateurs, c’est durant les festivités de fin d’année qu’ils ont le plus d’opportunités de renflouer leurs caisses.

D’un côté, l’incompréhension des principaux concernés se fait entendre. Tandis que de l’autre, l’opinion publique et les autorités préviennent sur les risques engendrés par des rassemblements populaires non contrôlés en ces fêtes de fin d’année, alors qu’on dénombre actuellement plus d’un millier de nouveaux cas par semaine.

Vers un consensus

Tantely Ralalarison, responsable de l’orchestre Sanda Mozika et de l’agence Live Prod, lance un pavé dans la marre. « J’en appelle encore et toujours à une certaine logique pour qu’on puisse tous respecter les normes à suivre. Si on nous impose de ne pas dépasser le nombre de cent personnes à rassembler, serait-ce valable autant pour le Piment Café que le Palais des sports et de la sulture par exemple? Ce ne serait pas très équitable je trouve. D’autant plus que nombreux sont parmi nous ceux qui galèrent depuis l’année dernière et qui s’apprêtent à galérer encore plus désormais. Il nous faut dialoguer très vite avec les autorités » scande-t-il. Par ailleurs, nombreux sont aussi ceux qui commencent à prendre les devants en ayant notamment déjà annulé ou reporté quelques dates. Là où certains persévèrent, voire même s’entêtent, comme c’est le cas de l’Amet qui, pour son fameux « Last midnight madness », affiche fièrement sur ses réseaux sociaux qu’il est hors de question d’annuler son événement prévu pour le 31 décembre.

« Suite au communiqué du gouvernement, nous avons le plaisir de vous annoncer que la soirée sera maintenue. Nous serons parfaitement mesure de respecter les normes décrétées par les autorités compétentes pour vous accueillir en toute sécurité » garantissent les organisateurs de l’Amet, ce qui reste à voir pour l’occasion. Les autorités, quant à elles, assurent que la vigilance sera de mise désormais pour éviter tout débordement, et aucune exception ne sera tolérée pour éviter que la pandémie ne se propage plus encore.

Dans tous les cas, des dialogues et des échanges réciproques sur la gestion des problèmes inhérents aux acteurs culturels et événementiels s’imposent.