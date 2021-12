Épuisé mais en vie

L’adjudant-chef Laitsara Jimmy Andrianarison, mécanicien de l’Armée de l’air, est le second rescapé du crash de l’hélicoptère de l’Armée, survenu dans la soirée de lundi. Tout comme le général Serge Gellé, secrétaire d’Etat à la gendarmerie nationale, il a également été sauvé des eaux par un pêcheur au large de Mahambo, après avoir nagé et vivoté durant toute la nuit. Exténué et avec un œil gauche quasiment fermé à cause d’un cocard, le sous-officier a pu rejoindre la terre ferme vers 9 heures, hier, sans blessure majeure. Il a tout de suite bénéficié d’une prise en charge médicale. Étant un des deux passagers à avoir un gilet de sauvetage, il a confié que sans son gilet, il n’aurait probablement, pas survécu. Après avoir reçu les premiers soins et repris un peu de force, l’adjudant chef Andrianarison, aux côtés du général Gellé ont pu tenir sur leurs jambes en milieu de journée, avant de s’envoler pour Toamasina et ensuite, rejoindre Antananarivo, en fin d’après-midi.