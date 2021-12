Diana – Accueil triomphal pour Miss et Mister Diana

C’est dans la liesse que le tout-Antsiranana a reçu ses cinq représentants à l’élection de « Miss et Mister » organisée dans la capitale. Leur performance a été très honorable.

C’est un véritable triomphe que la ville d’Antsirana na a réservé samedi, aux cinq jeunes filles et jeunes gens qui ont représenté la région Diana lors du concours « Miss et Mister Ile de Mada­gascar » qui s’est déroulé, la semaine dernière au Gymnase couvert de Mahamasina. La région n’a pas honte de leur performance puisque ces Miss et Mister Diana ont obtenu de bons classements au niveau national. Eugenia Faravavy, Miss Diana 2022, a été élue troisième Dauphine, Franckino a obtenu le titre de Roi de beauté (quatrième Dauphin) et Sergino Mahatsiaro a remporté le Prix du sourire.

Ils ont été chaleureusement accueillis depuis Arrachart par le député d’Antsiranana, Rio Merci Ramenason, leurs amis et les membres de leurs familles. Un cortège de voitures s’est ensuite formé tout au long de la route principale de la cité sous les applaudissements des Antsiranais massés des deux côtés de la route. Un évènement qui était à l’image de la ville.

C’est dans la grande salle de l’Hôtel de la Poste, envahie par des invités et des curieux, qu’ils ont été reçus officiellement par les autorités locales conduites par le gouverneur Daodo Arona Marisiky, entouré du Sénateur Mino Seramila.

Rois et reines

Une série de discours de bienvenue et de félicitation s’est ensuite succédé. Et les rois et reines de beauté Antsiranais n’ont pas caché leurs émotions perceptibles chez eux. Lors de sa brève intervention, le numéro un de la région a adressé un message d’encouragement aux jeunes lauréats dudit concours. Il a souligné qu’ils ont défendu la région non seulement pour le concours de beauté, mais aussi dans les domaines de la culture et des connaissances générales qui doivent être promues car la jeunesse et la culture font partie des priorités du régime actuel.

Le député Ramenason qui les a soutenus pendant leur séjour dans la capitale, a confirmé que ces jeunes Antsiranais méritent leurs titres car ils ont la beauté et l’intelligence. Ils ont rempli les critères pour pouvoir participer à l’évènement Mister de l’Ile de Madagascar 2021.

« Essayez de révéler davantage vos talents pour faire avancer notre région, voire notre pays. Ne pensez pas à la seule beauté ou au physique, bossez bien et ayez un bon comportement », lance-t-il tout en leur souhaitant de passer à l’étape suivante.

Pour Mister et Miss Diana, ce sacre leur a permis de penser à la création d’une association qui aura pour objectif d’encadrer leurs frères et sœurs candidats au prochain concours. Cet évènement culturel a imposé une fête et un repas convivial a été offert pour clôturer la cérémonie.