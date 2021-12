Centre de santé – Plusieurs professionnels de santé infectés par la Covid-19

Les centres de santé sont débordés face à l’arrivée massive des patients qui présentent les symptômes de la Covid-19. Les professionnels de santé sont contaminés.

Les centres de santé souffrent d’un manque de personnel, en pleine période d’épidémie. Plusieurs professionnels de santé des centres de santé de base ne sont pas à leur poste. Ils sont infectés par la maladie à coronavirus. « Sur nos huit personnels, quatre sont dépistés positifs, dont un médecin et trois sages femmes. En discutant avec vous, en ce moment, je me sens un peu fébrile. Je ne sais pas si je suis déjà infectée, aussi. J’espère que ce ne soit pas le cas, autrement, il n’y aura plus de personnel qui va accueillir les malades. »,témoigne un professionnel de santé d’un centre de santé de base (CSB) niveau II à Antananarivo ville, hier.

La grande majorité des CSB II à Antananarivo-ville seraient confrontés à cette forte proportion d’agents de santé, atteints de la Covid-19. « Il ne s’agit pas d’un problème d’équipements de protection individuelles (EPI), car nous en disposons. Le souci, c’est la désinfection des bâtiments. Plusieurs porteurs du virus viennent en consultation, pourtant, l’établissement n’est pas désinfecté, correctement. », regrette un médecin. Un autre souligne que c’est la fatigue qui provoque cette hausse des agents de santé malades. « Nous sommes très exposés à la maladie, mais lorsque la fatigue cumule, l’état de santé se dégrade.», explique cette source.

Débordés

Devant cette hausse des agents de santé des CSB contaminés, les CSB sont débordés. L’attente est très longue pour ceux qui viennent en consultation. « Nous sommes ici depuis 8 heures du matin, avec le numéro vingt-et-un. Six personnes ont été reçues depuis notre arrivée, alors qu’il est déjà 10 heures passées. Notre malade est, pourtant, très fatiguée. », s’inquiète une mère de famille dans la file d’attente, qui porte sa fille dans ses bras.

La Covid-19 affecte, également, les professionnels de santé des hôpitaux. « Je n’ai pas vu d’important nombre d’agents de santé infectés, depuis le début de cette épidémie. », confie une source dans un hôpital. « Ce qui est rassurant, c’est qu’en étant vacciné, la grande majorité ne présente pas la forme grave de la maladie. », rajoute-t-elle. Les professionnels de santé précisent que l’on peut encore être infecté en étant vacciné. « Le vaccin protège contre les formes graves de la maladie à coronavirus. ».