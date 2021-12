Atsimo-Andrefana – La place du gouverneur convoitée

De la haute politique. Le poste de gouverneur de la région Atsimo-Andrefana est convoité un parlementaire. De nombreuses sources confirment qu’en effet, les tractations vont bon train actuellement pour que le député puisse accéder à la place d’Edally Tovondrainy Ranoelson, gouverneur de la région Atsimo-Andrefana depuis septembre 2019.

Quand le vent de la redynamisation de la gouvernance des régions a soufflé cette année dans l’AtsimoAndrefana, en vue des préparatifs des élections présidentielles de 2023, plusieurs noms ont déjà circulé pour le troquer. Un opérateur économique très connu a d’abord figuré sur la première liste, lui-même ayant déjà été proposé avant la nomination des gouverneurs en 2019. Le nom d’une femme, membre de la société civile, a également été entendu ici et là.

L’actuel préfet de Toliara qui a déjà assuré l’intérim du chef de la région en 2018, a figuré dans le répertoire des remplaçants de l’actuel gouverneur. Un ancien chef de région a même lancé quelques bruits de couloirs. Mais depuis quelques semaines, le nom du député revient. On indique que ce dernier serait soutenu par un membre du gouvernement et d’un très haut placé au sommet de l’État. « Des lobbying se font, mais jusqu’ici, cela reste une proposition. La dernière décision revient au président de la République », livre une source en haut lieu.

Enjeux

Il y a, en effet, cette question de redynamisation des troupes des régions. Le président de la République a souvent parlé d’une évaluation des actions des gouverneurs dont les résultats ne sont pas encore sortis officiellement jusqu’ici. Le changement ne concernerait donc pas seulement AtsimoAndrefana, mais les régions dont les gouverneurs sont jugés « défaillants ».

Pour cette vaste région du Sud, il a toujours été entendu que neuf districts et cent cinq communes sont un peu compliqués à gérer par un seul gouverneur. Alors que le budget de fonctionnement de la région Atsimo-Andrefana est à peu près le même que pour les régions à faible nombre de districts, comme Ihorombe ou Betsiboka. Edally Ranoelson est un docteur en droit et maitre de conférences à l’Université de Toliara. Il a soutenu une thèse sur la justice populaire. « Défaillance dans l’administration étatique et justice populaire : cas du Sudouest malgache » a été le thème de recherche qu’il a traité.

Le nouveau régime à cette époque a ainsi opté pour cet intellectuel. Il pourrait « nettoyer » le problème d’insécurité qui a particulièrement mis la région à genoux. Le gouverneur a, en effet, quelque peu réussi avec la mise à jour du pacte Dinabe. Mais il est novice en politique et surtout en mauvaise politique qui n’épargne pas Atsimo-Andrefana. Toujours est-il que l’actuel gouverneur est, tant bien que mal, parvenu dans sa mission. Très ouvert, il a toujours impliqué les services déconcentrés dans les décisions.