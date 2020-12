Transport ferroviaire – La ligne FCE de nouveau opérationnelle

Annoncé l’année dernière, l’acquisition de locomotives pour la FCE a porté ses fruits. Importés d’Espagne, les trois engins étaient arrivés en bateau, au port de Toamasina en mars dernier. Mais en raison de quelques mises au point techniques, leur acheminement vers la capitale du Betsileo a connu un petit décalage. Pour les opérateurs économiques, dont les activités dépendent grandement de cette ligne ferroviaire, l’arrivée de ces véhicules est une aubaine.

Le Vatovavy-Fitovinany est une région quelque peu enclavée à cause de l’état déplorable des infrastructures routières. Ce qui fait que cette ligne folklorique, reliant Fianarantsoa et Manakara, constitue un véritable cordon ombilical entre les deux régions. Toutefois, la société FCE va à petit train depuis des décennies puisqu’elle ne dispose plus qu’une seule et vieille motrice qui tombe fréquemment en panne. « Doré­navant, nous pouvons multiplier les départs. Il est même envisageable d’organiser un train express, avec seulement des rames voyageurs, le jeudi et le vendredi », indique la FCE.

À part l’évacuation des produits agricoles des localités traversées par la ligne, ces locomotives vont aussi contribuer grandement à la relance du tourisme dans ces deux régions. Le Haute Matsiatra et le Vatovavy Fitovinany disposent de très grands potentiels touristiques. Des touristes viennent des quatre coins du globe juste pour vivre cette expérience de rouler sur ces rails en traversant paysages pittoresques, tunnels, ponts, forêts et villages.