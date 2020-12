Noromanana Rabenitany, directrice de l’Institut National du Tourisme et de l’Hôtellerie – « Former des préposés bien accrédités »

En septembre, l’INTH a lancé une formation professionnelle qualifiante de douze mois. De quoi s’agit-il, concrètement?

Dans le secteur de l’hôtellerie, le personnel qualifié aux métiers de base comme le commis de cuisine, serveur et femme de chambre précisément, manque parfois. C’est pour cela que nous nous sommes concertés avec la Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar (FHORM) et les Fonds malgaches de formation professionnelle (FMFP), pour lancer ensemble cette formation professionnelle qualifiante aux métiers de base. Ce cursus est inédit, car il s’adresse aux jeunes qui n’ont pas pu aller au-delà de la classe de 3ème, mais qui souhaitent s’engager dans le secteur. D’une durée d’une année, la formation se déroule en alternance, soit deux mois à l’Institut, suivis de deux mois en entreprise et ainsi de suite. Cette première promotion est composée d’une soixantaine d’apprentis, dont des commis de cuisine, des serveurs barmen ainsi que des femmes de chambre.

Après ce cursus, qui vont embaucher ces jeunes talents?

Les hôtels et restaurants membres de la FHORM ont déjà déclaré leur promesse d’embauche. C’est pour cela qu’elles s’impliquent fastueusement dans la formation de ces jeunes. C’est auprès de ces entreprises que les étudiants passeront leurs stages pratiques. Elles vont former leurs futures ressources humaines, si je puis dire. Je voudrais tout d’abord signaler que nous avons reçu une centaine de dossiers de candidature, mais nous ne pouvons prendre qu’une soixantaine pour raison de logistique. Un concours de sélection a eu lieu avec la FHORM, ainsi que des professionnels de haut niveau dans le domaine de l’Hôtellerie et la restauration. En plus de cela, ces étudiants ont signé un engagement d’assiduité au début du cursus. Ce seront des ressources qui ne décevront certainement pas.

En 2019, vous avez signé une convention avec l’Agence Française de Développe­ment. Où en est aujourd’hui ce programme?

En réalité c’est l’ONTM qui a signé la convention, l’INTH étant bénéficiaire. Il s’agit, en effet, d’un financement de huit milliards ariary pour la consolidation de l’INTH. La somme ira dans les travaux d’extension de nos locaux, l’acquisition de nouveaux équipements et matériel, la rénovation de notre curricula d’enseignement. Ce projet veut aussi faire de l’INTH « le » centre national de formation de formateurs, aucun enseignant ne pourra exercer sans y être passé. Nous devrions également avoir l’habilitation à délivrer le diplôme par la « validation des acquis et des expériences. » Une partie du projet a été démarré au mois de juillet.