Météo – Une tempête tropicale s’approche

C’est vers jeudi que la zone perturbée sera prévue se transformer en tempête tropicale modérée.

Durant les dernières 24h, le cyclogenèse présent dans l’océan Indien maintient son évolution et ne cesse d’augmenter en force, selon les prévisions de la météo. Les prévisions indiquent que la zone perturbée est prévue se muter en tempête tropicale modérée vers jeudi. « D’après toujours les tendances des données analysées, un déplacement global vers l’Ouest est prévu durant les cinq prochains jours. Elle s’intensifiera à un rythme lent », annoncent les prévisions de la météo.

Les activités orageuses qui ont persisté dans le Sud Ouest des îles Britanniques ( Diego garcia ) depuis quelques jours ont montré des signes d’organisation notables durant les dernières 24 heures. Le processus de cyclogenèse a démarré lentement. Le vent reste faible autour de la circulation cyclonique et fluctue entre 30 à 40 km/h.

À 19 heures, heure locale, le centre global a été localisé à environ 1620 km au Nord-Est d’Antalaha. « La zone perturbée continue sa trajectoire vers l’Ouest en se rapprochant peu à peu de la côte Nord Est de la Grande île. Celle ci va un peu impacter le temps dans toute la partie Nord-Est de la Grande île », explique Andriamanantena Roger, prévisionniste. C’est vers la fin de cette semaine donc que tempête tropicale apportera un changement de climat.

Pour la capitale, l’impact de ce cyclogenèse ne sera palpable que vers la fin de cette semaine. « Les hautes terres seront arrosées par des pluies dues à la présence de cette zone. C’est vers vendredi que la pluie sera au rendez vous pour la capitale », indique le prévisionniste. La population tananarivienne pourra passer tranquillement la festivité de Noël en famille. Un temps orageux sera toutefois annoncé. Vigilance Tout en continuant sa trajectoire, la zone perturbée pourrait probablement être le premier cyclone prévu toucher la grande île durant cette saison cyclonique. Dans la majeure partie des cas, près de cinq cyclones sont prévus se former autour de la grande île, mais seulement un à deux auront des impacts sur le pays. En attendant, les zones côtières seront invitées à être vigilantes face aux risques que pourraient engendrer les catastrophes naturelles, telles que le cyclone. « Les parties Nord et Est seront les plus concernées par l’impact de ce cyclogenèse. Il faut de ce fait que les populations au niveau des régions Analanjirofo, Sofia, Diana, soient vigilantes, mais elles doivent également suivre le bulletin d’information météorologique spécial », enchaîne le prévisionniste.