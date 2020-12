Energie – Les projets « vert » financés et encouragés

Quelques millions d’euros destinés à appuyer les investissements dans les programmes de transitions énergétiques seront débloqués sous peu.

Soutenir un développement plus sobre en énergie e t en carbone. C’est en ce sens que l’Union Euro­péenne, l’Agence Française du Développement ainsi que le fonds de garantie Solidis a entamé, vendredi, un partenariat afin de promouvoir les investissements du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique malgache. Le partenariat se traduit ainsi par un programme baptisé SUNREF ou (Sustai­nable Use of Natural Res­sources and Energy Finance) qui vise à soutenir le développement du marché de la finance verte à l’échelle nationale.

« L’objectif est d’avoir un meilleur accès à l’énergie et à la protection de l’environnement à Madagascar ainsi qu’à un renforcement pérenne des capacités locales de tout l’écosystème de la finance verte. Il ambitionne de développer la capacité et l’appétit des intermédiaires financiers dans ces domaines et, de soutenir les investisseurs et porteurs de projets dans la réalisation d’investissements verts » avance Jean-Marc Ravelomanantsoa directeur général de Solidis.

Particulièrement dépendantes des combustibles fossiles, notamment le pétrole et le charbon, la Grande île, où 80% de l’énergie produite proviennent de sources aussi polluantes qu’onéreuses, accuse un coût financier et écologique qui plombe l’économie. Les échanges sur la gouvernance du secteur énergie, l’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes électriques, et l’efficacité énergétique dans l’industrie doivent devenir des axes de priorité.

Subvention

« Sur une durée totale maximale de quatre ans, le programme SUNREF Madagascar offre ainsi la possibilité, pour les opérateurs du secteur de l’énergie verte, des lignes de crédit bancaire auprès de plusieurs banques locales ,un dispositif d’incitation financière via des primes à l’investissement distribuées par ces mêmes banques ainsi qu’un programme d’Assistance Technique (AT) financé grâce à un financement européen délégué » rajoute Giovanni Di Girolamo, Ambassadeur de l’Union Européenne à Madagascar.

La convention de subvention entre les signataires du partenariat est annoncée à hauteur de deux millions huit cent mille euros.