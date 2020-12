Education – La gratuité de l’enseignement confirmée

L’État, avec l’appui des partenaires, payera en totalité la rémunération des enseignants non fonctionnaires et non subventionnés (maîtres Fram) au niveau des établissements scolaires publics, pour cette année scolaire 2020-2021.

La ministre de l’Éduca­tion nationale, le Dr MarieMichelle Sahondramalala l’a confirmé, hier. « Les trois mois de salaire des maîtres FRAM pour l’année 2020, seront payés, grâce au financement du Projet d’appui à l’éducation de base (PAEB). Pour l’année 2021, la hausse des charges Fram à 51 milliards ariary, permettra de payer les cotisations parentales. La politique « zéro ariary », la gratuité de l’enseignement, seront, ainsi, effectives », indique la ministre.

Ces maîtres FRAM recevront, en moyenne, 91 000 ariary par mois. « Des équipes du ministère ont effectué des enquêtes sur les salaires des maîtres Fram, auprès de chaque établissement. Les salaires varient d’un établissement à l’ autre. Certains enseignants reçoivent une somme de 15 000 ariary et 100 Kapoaka de riz, d’autres sont payés en espèce », rajoute le Dr Marie-Michelle Sahondramalala..