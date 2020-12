Andoharanofotsy – Un mode opératoire des bandits démasqué

Samedi vers 14h30, une femme et deux hommes, spécialisés dans le vol de voiture, et le vol à main armée, ont été arrêtés par la brigade criminelle de quatrième section (BC4), l’un à Anka­dim­bahoaka et les deux autres dans un grand hôtel à Andoharanofotsy. Un pistolet avec trois cartouches a été saisi sur eux.

La veille, à 19h, la femme a demandé de se faire transporter par un automobiliste. Celui-ci l’a accepté. Or, deux hommes sont soudainement apparus d’un coin et montés avec elle. À bord, ils le menaçaient avec une arme et contraignaient à rédiger une lettre, selon laquelle il leur a vendu sa voiture Nissan pour 17 mil­lions d’ariary. Ils lui ont pris son bien dès qu’ils ont eu ce supposé acte de vente.

Dans les heures suivantes, ils lui ont téléphoné, expliquant qu’ils veulent 13 millions d’ariary et ils lui rendront sa Nissan. Le propriétaire a alors déposé plainte. « Ces malfaiteurs projetaient déjà d’attaquer un cash point. Ils n’étaient pas à leur premier coup dans le vol de voiture. Ils ciblent des automobilistes. Ils accusent ensuite le conducteur d’avoir pris leur femme et lui réclament de l’argent », raconte la police.