VOLLEYBALL – Jeux des îles – Les coaches misent sur les jeunes

Mélange de fraîcheur et de maturité. La Fédération malgache de volley-ball a entamé le premier regroupement des présélectionnés en vue des XIèmes Jeux des Îles depuis début octobre. Une soixantaine de présélectionnés ont été convoqués pour suivre le regroupement dans la capitale. Le défi sera de taille pour Madagascar, car le dernier titre date de 2007 à domicile. Lors de la précédente édition à Maurice en 2019, la Grande Île a échoué en finale en s’inclinant devant l’île hôte chez les hommes, comme chez les dames, et se sont contentées respectivement de la médaille d’argent. Les présélectionnés s’entraînent trois fois par semaine à Ankatso, Betongolo ou à Itaosy. Ils effectuent un test d’évaluation au moins une fois par semaine. Le dernier s’est tenu ce samedi à Itaosy. Après les nombreuses compétitions nationales dédiées aux jeunes organisées par la Fédération cette saison, la présélection en vue des Jeux est une fusion de relèves et d’expériences.

Fusion

«Nous sommes en phase de renforcement de la cohésion, d’uniformisation technique… Nous sommes encore un peu faibles en hauteur d’attaque. Nous travaillons beaucoup sur les services et réceptions, le bloc et la défense » souligne le head-coach des garçons, Eric Randriamparany. «Nous avons de bons éléments mais avons lâché à la fin du match… Il faut bien se préparer physiquement et tactiquement face à des adversaires de bon gabarit» rappelle le technicien sur la défaillance lors de l’édition de Maurice. La sélection masculine est composée en majorité de joueurs de la gendarmerie nationale volleyball, renforcée par ceux du Cosfa, ASI et CVBF Fara­fangana. La présélection féminine est composée à 70 % de jeunes et 30 % d’anciennes qui ont deux ou trois participations aux Jeux des Îles.

Cinq clubs phares du pays y sont représentés, en l’occurrence Stef’auto, GNVB, ASI, BI’AS et Squad. «Nous avons démarré le regroupement par les fondamentaux, l’apprentissage technique et un test d’évaluation tous les week-ends… J’ai personnellement beaucoup d’espoir avec ces jeunes joueuses qui ont fait une montée en flèche côté technique. C’est l’occasion pour elles de prouver qu’elles sont à la hauteur, dans la cour des grands» a fait remarquer le coach des filles, Tiana Randriamisason. Le premier regroupement se poursuivra jusqu’à la veille de la fin d’année, où débutera la période de trêve de trois semaines avant le coup d’envoi de la prochaine saison.