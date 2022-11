SPECTACLE – « Mihetsika », un art multidisciplinaire sur une même scène

Le spectacle de performance vivante, Mihetsika, alliera le « World music », la peinture live ainsi que la plastique du verbe au No Comment Bar à Isoraka, ce mercredi. Un apaisement. Riv O’Nat , Manjato et Mosa offriront une prestation thérapeutique et distractive aux amateurs d’arts, lors du spectacle vivant qu’ils présenteront au No Comment Bar à Isoraka, à partir de 20h30. La peinture en live, le World music ainsi que la plastique du verbe, se succèderont sur la scène durant une à deux heures. Selon Rabeharinirina Manjato Lalasoa, artiste et organisatrice, c’est surtout la plastique du verbe qui démarquera le show. « Il s’agit de l’art de la construction des mots, et des phases, à partir des verbes artistiques et les jeux, à travers les dialectes de Madagascar » ajoute t-elle. Le spectacle sera une opportunité pour le public d’apaiser leur esprit et leur corps. Il apportera un message sur le développement personnel, qui est une source de motivation et d’inspiration pour surmonter les difficultés de la vie.