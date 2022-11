Quatre-vingt-quatre suspects arrêtés

Selon la police nationale, hier, quatre-vingt-quatre individus ont été interpellés du 14 au 20 novembre sur Antananarivo. Cinq ont été arrêtés pour braquage avec violence, seize pour vol à la tire, vingt-cinq pour vol simple, quinze pris en flagrant délit, deux pour tentative de vol, deux pour larcin, quatre pour vol de moto, huit pour consommation et vente de stupéfiant, six pour coups et blessures volontaires et un pour escroquerie.