PROMOTION – Deux bonnes notes pour le tourisme

Les actions de promotion de l’image de Madagascar apportent déjà des résultats concrets. Dans son rapport Country Brand Ranking Tourism Edition 2022-2023, le cabinet de conseil espagnol Bloom Consulting, spécialisé en Nation Branding, classe Madagascar dans le top 10 des pays africains les plus attractifs pour les touristes. Madagascar se pointe à la 9è place, juste derrière les Seychelles, mais passe devant des pays comme le Rwanda (12è), l’Ethiopie (13è), la Namibie (14è), ou le Botswana (18è). Qui consacrent des budgets consistants pour vanter leurs atouts touristiques à l’étranger. Des clubs de la Premier league anglaise, par exemple, portent des maillots avec la mention « visit Rwanda ». Quand on sait l’importance des droits à l’image de ce championnat de football le plus alléchant, il est facile de déduire le coût des investissements pour ce privilège.