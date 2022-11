MADAGASCOURT FILM FESTIVAL – Une 17e édition axée sur l’environnement

Plus de deux-cents-soixante courts métrages sous le thème de l’éducation sur l’environnement seront diffusés dans la capitale et à Mahajanga.

Une grande évolution. Le festival de la rencontre du film court ou RFC élargit ses projets sur le court-métrage et adopte « Madagascourt film festival » comme nouveau nom. Cette année, la 17e édition sous le thème de l’environnement a pour but d’éduquer et de sensibiliser les enfants à préserver la nature. Le Festival se déroulera pendant dix jours dans la capitale et à Mahajanga où plusieurs films y seront diffusés. L’ouverture officielle se tiendra dans la capitale ce vendredi 25 novembre à l’Institut français de Mada­gascar. Le film du réalisateur Andry Ranarisoa qui a porté haut la couleur malgache durant le festival de Cannes marquera le début de la projection à partir de 18h30.

Du haut niveau

Selon Laza, directeur de l’association rencontre du film court Madagascourt festival, le cinéma malgache commence à être de haut niveau. »Le secteur du cinéma est rentable et offre des emplois pour les jeunes passionnés. C’est la raison pour laquelle une école de cinéma doit être mise en place à Madagascar » soutient-il. Cette année, plus de deux cent-soixante dix-sept candidats du continent africain ont participé à la compétition sur les catégories de film fiction, documentaire panafricain ainsi que la compétition nationale mais seulement dix-neuf candidats ont été sélectionnés.

Les noms des gagnants seront annoncés durant le festival. Ils bénéficieront d’un trophée en plus d’un voyage à l’étranger et d’une subvention. La 17e édition du festival Madagascourt est ouverte à tous. Il se clôturera le 4 décembre à Mahajanga.