HANDBALL – CHAMPIONNAT D’AFRIQUE – Les Akio ferment le ban

Quatre à la suite pour l’Angola. Les Palancas Negras de l’Angola ont remporté pour la quinzième fois la CAN de handball senior dames. Lors de la grande finale du samedi dernier, les handballeuses de l’Angola ont battu les joueuses du Cameroun sur le score de 29-19, au Dakar Arena, Sénégal. Une victoire sans contestation, et ce, quatre années d’affilée. Les Palancas Negras de l’Angola continuent de dominer le handball féminin en Afrique. En phase de groupes, l’Angola a facilement disposé de l’Algérie, du Cap-Vert et de la RDC. Ensuite, elle a battu la Tunisie puis le Sénégal, pays hôte, après prolongation. De son côté, le Cameroun a facilement disposé de la Côte d’Ivoire et de Madagascar avant de battre le Sénégal d’un but. Ensuite, le Cameroun a battu les deux Congo pour rejoindre la finale.