Rallye Passion – Mika et Fafah retrouvent la plus haute marche

L’équipage de la fameuse Peugeot 208 a remporté le Rallye Passion, samedi à Antsirabe. Il s’agit de la quatrième victoire de la saison pour Mika Rasoamaromaka et Fabrice Rasata.

Le duel au sommet entre Mika Rasoamaromaka et Fred Rabekoto a finalement tourné en faveur du premier, au terme du Rallye Passion à Antsirabe. Tout a basculé dans l’avant-dernière spéciale de samedi. Fred, associé à Mijoro Rakotoniaina, a été victime d’une crevaison sur sa Subaru Impreza R4. De leur côté, Mika et son coéquipier, Fabrice Rasata, ont été épargnés par les ennuis mécaniques avec leur Peugeot 208 R5.

Même si elle a été titillée de près, la paire Mika-Fafah n’a jamais quitté le fauteuil de leader au final. Elle a bouclé les quatorze épreuves chronométrées avec un cumul de 1:40:25,9. Le duo Fred-Mijoro a terminé avec un retard de +5:59,0. Les propos des pilotes contrastaient forcément à la fin. « La gestion de course a été cruciale durant ce rallye. Je suis content car nous avons obtenu la victoire grâce à ça », s’est exclamé un Mika satisfait de sa prestation.

Position favorable

« Nous avons rencontré pas mal de soucis. Vraiment dommage d’avoir eu cette crevaison », regrette un Fred contraint de se contenter de la P2. Cette victoire revêt une importance capitale pour Mika. Il s’agit de son quatrième succès de la saison, en six apparitions.

Ce résultat lui permet de reprendre la tête du championnat « pilotes », avec un seul et unique rendez-vous restant au calendrier. En d’autres termes, il se retrouve en position favorable dans la course au titre, alors que l’épilogue de l’exercice 2021 se profile à l’horizon.

La troisième place de ce Rallye Passion est revenue à Mathieu Andrianjafy et Andry Tahina sur Subaru Impreza M12. Ils accusent un retard de +7:49,6 sur les vainqueurs du jour. Au pied du podium se trouvent Freddy Rakotomanga et Jimmy Rabenantoandro sur Isuzu D-Max T2, vainqueurs chez les tout-terrains. Concernant les deux roues moteurs, les meilleurs se nomment Olivier Ramiandrisoa et Nathanaël Young. Ils ont de nouveau fait chanter le moteur de leur Citroën C2 M10, pour décrocher la P6 au classement général.