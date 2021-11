Coopération – Le vice-ministère de la Jeunesse coopère avec les jeunes adventistes

La vice-ministre de la Jeunesse, Juliana Tahiana Ratovoson, élargit sa collaboration avec la jeunesse malgache. Cette fois-ci, ce sont les ambassadeurs de l’Église adventiste, qui ont rejoint son cercle. Samedi, Juliana Tahiana Ratovoson a répondu à l’invitation de la jeunesse adventiste, lors de la journée internationale des ambassadeurs, qui s’est tenue à l’Église adventiste Ivato.

Pour la vice-ministre, c’est une occasion pour se rapprocher de la jeunesse et pour leur partager ses expériences. L’idée est de collaborer avec les jeunes, pour les rendre indépendants, autonomes et piliers du développement. « Ces jeunes ambassadeurs vont travailler, étroitement, avec le ministère de la Jeunesse et des sports pour atteindre les Velirano du chef d’Etat, qui est de les responsabiliser et de les éduquer pour qu’ils deviennent de bons citoyens. », lance Juliana Tahiana Ratovoson, à l’occasion de cet événement.

L’Église adventiste recense quinze mille jeunes adventistes, à Madagascar. Les sept mille, des jeunes âgés entre 16 et 21 ans, sont des ambassadeurs. « Nous travaillerons main dans la main, pour rendre totalement indépendants, nos jeunes». conclut la vice-ministre.