Transport aérien – Antalaha et Maintirano desservies bientôt

La compagnie aérienne Tsaradia avance lentement. Après l’ouverture de sa treizième ligne desservant Ambatondrazaka le 30 octobre dernier, la filiale d’Air Madagascar projette de desservir d’autres localités.

Antalaha, dans la région SAVA est prévue être opérationnelle d’ici le mois de janvier, si jusqu’ici, seule la région Sambava a été desservie. « Mananara, dans la région Analanjirofo s’ ouvrira également d’ici deux mois. La desserte vers Maintirano, dans la région Melaky sera accessible par voie aérienne courant 2020. Ce sont les perspectives à court et moyen terme de la compagnie », fait-elle savoir. Pour l’heure, seuls les petits appareils, comme les twins, sont et seront utilisés pour desservir ces localités. Ce qui constituera déjà un ouf de soulagement pour les habitants, qui ont supporté le mauvais état des routes depuis des années. Outre ces trois nouvelles dessertes, les districts comme Morombe, Mora­fenobe, Besalampy, Ihosy, Tsiroano­mandidy, Mananjary, ou encore Ambovombe Androy attendent impatiemment leur tour depuis près de vingt ans. Ambatondrazaka, capitale de l’Alaotra connait actuellement trois vols hebdomadaires, un vol Antana­narivo-Ambatondrazaka- Toamasina le mercredi, un vol Toamasina-Ambaton­drazaka et un vol Ambaton­drazaka-Antananarivo le dimanche. La destination est accessible à partir de 256 000 ariary.

« L’objectif est d’atteindre un taux de remplissage de plus de 60% d’ici la fin de l’année pour Ambatondrazaka», explique Tsaradia.