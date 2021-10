Marovoay – Accident meurtrier dû à un excès de vitesse

Deux enfants et six adultes ont péri dans l’accident d’un taxi-brousse, mercredi soir, à Marovoay Moramanga. Le chauffeur a engagé la sixième pour dépasser.

L’accident d’un taxi-brousse survenu mercredi vers 19h45, sur la route nationale (RN44), à Marovoay, a coûté la vie à huit voyageurs, dont deux enfants. Neuf autres sont toujours à l’hôpital, certains à Moramanga et d’autres évacués vers l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), à Ampefiloha. Ils souffrent de polytrauma tismes. Leur état de santé s’améliore. Le chauffeur et une dernière passagère sont presque indemnes. Sur le tableau de bord de la Mercedes Sprinter Phase 3, l’aiguille s’est arrêtée et a pointé sur 90 kilomètres à l’heure, selon le constat de la gendarmerie. Les dégâts matériels jugés très importants en disent long. Le chauffeur avait engagé la sixième pour tenter de devancer un autre taxi-brousse, d’après ses propres explications aux gendarmes. Il ne voulait pas le suivre sur le tronçon poussiéreux. Il a raté le dépassement, lorsque son pneu de l’arrière gauche a crevé.

Garde-à-vue

Sa Phase 3 s’est déportée vers la gauche. Il l’a brusquement faite revenir vers la droite, mais c’est à ce moment-là qu’elle a fait plusieurs tonneaux et un tête-à-queue.

L’autre taxi-brousse a continué son chemin. Il appartient à une autre coopérative. « Il est réputé très puissant et encore neuf. On dirait également que personne n’a encore réussi à le dépasser », raconte la gendarmerie en s’appuyant sur les témoignages qui lui sont parvenus. « Les deux véhicules ont commencé à se poursuivre depuis Antananarivo », relate la rescapée pendant son audition. Le conducteur de la Phase 3 a été retenu en garde-à-vue. Il sera traduit au parquet. Depuis deux mois, deux accidents graves se sont produits sur le même endroit. La première fois, un taxi-brousse de zone régionale y est également parti en tonneau. Aucune perte en vie humaine n’avait été constatée, mais plusieurs blessés enregistrés.

La gendarmerie ne cesse de sensibiliser les usagers de la RN44 et de tous les autres axes à être toujours vigilants, pour que les chauffeurs respectent la limite de vitesse et appliquent les consignes données. « Certains conducteurs ignorent volontairement notre présence sur la route, même s’ils nous voient très bien en tenue et nous leur disons halte », souligne un gendarme joint par téléphone.