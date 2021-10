Collaboration – Solidis Garantie et Sipem Banque, au profit du logement

Les grands esprits se retrouvent. Une convention de partenariat a été scellée entre le directeur général de Solidis Garantie, Jean Marc Ravelomanantsoa et son homologue de Sipem Banque, Brillant Rakotoarison, à Andavamamba.

L’objectif avoué de cette approche est de faciliter l’accès des clients de la banque au logement, à travers la caution immobilière de Solidis. Ces derniers pourront ainsi surmonter les éternels écueils de la recherche de garantie grâce à cette convention de partenariat entre les deux parties. C’est souvent le principal facteur retardant la constitution de dossier de demande de crédit immobilier au niveau des banques. Et même un motif de rejet de l’octroi des emprunts.

Bonne réputation

« Cette démarche couronne l’aboutissement d’un ensemble d’actions concrètes mise en place par la Sipem Banque dans le but d’améliorer et de diversifier les offres de crédits immobiliers à sa clientèle, de plus en plus variée. Ce nouveau crédit dénommé Tranosoa permet ainsi aux clients de construire ou d’acquérir la maison de leur rêve, aujourd’hui tout en remboursant à des délais plus longs, à leur faculté», précise Brillant Rakotoarison.

De son côté, Solidis Garantie a bâti sa bonne réputation en la matière par sa volonté et sa détermination d’accompagner et de faciliter l’accès à la propriété des ménages malgaches. Par l’intermédiaire de l’un de ses produits phares, qu’est la caution immobilière.

« En ce qui concerne l’immobilier, nous avons signé et conclu jusqu’ici quatre conventions de partenariat avec les grandes banques dont Sipem. Ce qui permet de renforcer notre mission sociale visant à accompagner les particuliers à réaliser leur vision de devenir propriétaires de leur maison », a fait savoir Jean Marc Ravelomanantsoa.

En outre il rajoute, « nous ne nous lasserons pas d’apporter notre contribution au développement des PME à Madagascar. Par des appuis et des outils essentiels sur les points techniques et financiers, et ce, par le biais des solutions de garanties et de financements sur-mesure ».

Voilà un bon exemple à suivre pour les biens des foyers malgaches.