Antanifotsy – Une fille victime de viol collectif

Deux violeurs ont été pris en possession de cannabis par la gendarmerie d’Antanifotsy, mardi et mercredi. L’un, 41 ans, avait dans sa poche quatorze sachets, tandis que l’autre, 20 ans, en gardait chez lui quarante-cinq. L’enquête est partie autour d’un viol collectif, faisant victime une fille de 19 ans. L’abus sexuel a eu lieu le 23 août, à Ampitatafika Antanifotsy.

La fille s’est donnée rendez-vous avec un garçon qu’elle n’a pas du tout rencontré. Puis, un autre homme, le quadragénaire, l’a séduite. La fumée de son cannabis l’a étouffée. Il l’a emmenée à la maison où il l’a violée toute la nuit. Le lendemain, il l’a laissée regagner son foyer. Dans la journée, il lui a demandé de retourner chez lui, car il aurait aimé lui présenter des excuses et lui donner une importante somme. Puisqu’elle a encore souffert de troubles, elle s’est facilement laissée duper. Elle l’a rejoint. Or, cinq hommes l’attendaient déjà dans une forêt et ont assouvi leurs concupiscences sur elle.

La fille a perdu conscience. Sa famille était venue la récupérer sur les lieux et soigner à l’hôpital pendant une longue période. Son état psychique reste très sensible, nécessitant un grand soutien. Des femmes gendarmes se sont chargées de l’enquête pour capturer les autres pervers en cavale.