Antananarivo-Ville – Zaimaika prêt à rouvrir bientôt

Les gargotiers de Zaimaika à Analakely reprendront leurs activités dans ce marché, avant la fin de l’année. « Les travaux de rénovation du marché sont, actuellement, achevés à 95%. Nous projetons de finaliser d’ici un mois », lance le magistrat de la ville d’Antananarivo, Naina Andriatsitohaina. C’était à Analakely, hier, lors de la visite de l’avancement des travaux.

Même si les travaux ne sont pas complètement terminés, la transformation du marché es t déjà visible. Zaimaika sera un marché à étage. En plus des gargotiers habituels, la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) prévoit d’introduire des fastfoods et des boutiques dans ce nouveau bâtiment. En tout, le bâtiment peut abriter quatorze fast-foods, dix-sept boutiques et quatre vingt-quatre gargotes dans cette galerie. Le nouveau bâtiment est plus attractif que l’ancien. En tout cas, la propreté y est. La CUA compte maintenir la propre ce marché. Des sensibilisations sur le code municipal d’hygiène seront menées auprès des restaurateurs, pour le respect des règles d’hygiène et sanitaires.

En février 2020, la toiture de ce pavillon s’est écroulée, suite à des pluies incessantes. Les travaux de réhabilitation ont commencé à la suite de cet accident.