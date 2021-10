Accompagnement socio-éducatif – Le projet Tantana prend en main cinquante lycéens

Bien préparer sa vie estudiantine. C’est l’objectif de la signature de convention entre la CNAPS et le lycée moderne d’Ampefiloha (LMA) à travers le projet Tantana au bureau de la CNaPS, aux 67 Ha. Le projet Tantana consiste en un coaching de jeunes, notamment les élèves de seconde du lycée. Une étape considérée comme transitoire et une phase d’initiation et de préparation à la vie estudiantine. Au total, cinquante-cinq filleuls ou élèves coachés se sont inscrits au programme et seront pris en charge par cinquante-deux coachs. À travers Tantana, les élèves pourront valoriser et développer leurs potentiels inconnus via le coaching. Ils seront accompagnés par des coachs pendant cette période de leur vie. Les élèves de seconde participeront à ce programme.

Au stade actuel, ces jeunes ne se sont pas encore déterminés sur leur série au baccalauréat. Ils sont incertains pour leur future carrière professionnelle. Le coaching individuel des intéressés oriente les jeunes vers ce qu’ils veulent faire après leurs études. Les premières séances d’encadrement débuteront le mercredi 27 octobre 2021. La convention permettra aux élèves du LMA d’effectuer un stage de découverte du monde professionnel au sein de la CNaPS.