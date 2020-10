Rallye – Réplique de la Renault Clio de Jean Ragnotti

Tovonen a reproduit la célèbre Renault Clio de Jean Ragnotti. Nous sommes allés à sa rencontre pour découvrir cette réplique sur base de Clio 16s Groupe A.

QUi n’a jamais bavé devant les prouesses de Jean Ragnotti au volant de sa Renault Clio 16s ? À l’époque, les vidéos étaient enregistrées sur des cassettes, qu’on visionnait à l’aide d’un magnétoscope. Une réplique de la pétillante française vient d’être réalisée à Antananarivo. Il s’agit de la Clio de Tovo « Tovonen » Rakotojohary, avec laquelle il a été couronné à quatre reprises en championnat de Madagascar, entre 2010 et 2016. Un palmarès qui force le respect et qui valait bien une restauration digne de ce nom.

Impossible de ne pas s’émerveiller devant cette reproduction minutieuse à l’identique. Peinture grise ; inscriptions Diac, Renault Réseau, Magneti Marelli, Michelin et autres ; jantes en alliage Speedline Corse… Tovonen n’a laissé passer aucun détail. À tel point qu’on se croirait revenir dans les années 90. L’ensemble est tout simplement magnifique. De quoi rappeler l’époque glorieuse des machines du Groupe A.

Rêve

Tovonen voue une passion pour ce modèle depuis des dizaines d’années. « J’ai aimé la Clio depuis sa sortie dans les années 90. Ma passion a décuplé quand j’ai vu Joda (ndlr : Jean Yves Ranarivelo) aux commandes sur les pistes malgaches », se remémore-t-il.

Tovonen a réalisé son rêve en 2008, en récupérant la Clio de Joda. « Je l’ai acquise en 2008. On a passé de longs mois à travailler dessus afin de la remettre en état. En partant d’une base de Clio 16s Groupe A ex-usine, on a renforcé le châssis. On a aussi installé des trains neufs et de nouveaux faisceaux électriques. On a également remplacé le bas moteur du bloc 1,8L par celui d’un autre bloc 2L. Dès ma première saison à son bord, j’ai été sacré champion chez les 2RM. Je tiens énormément à cette voiture », poursuit-il.

Comme on dit, on se souvient toujours de sa première fois ! Cette Clio représente énormément pour Tovonen. Voilà pourquoi il a réalisé cette superbe réplique, pour rendre hommage aussi au pilote légendaire qu’est Jean Ragnotti.

Tovo « tovonen » rakotojohary – « Une réelle valeur sentimentale »

. D’où est venue l’idée de reproduire la Clio de Jean Ragnotti ?

C’est une suite logique de ce que j’ai vécu dans le monde du rallye. Avant de débarquer à Madagascar, cette Clio a été championne de Pologne. À son volant, j’ai pu remporter quatre titres nationaux, chez les deux-roues moteurs. D’un autre côté, je suis un grand fan de Ragnotti. C’est ainsi qu’est née l’idée de réaliser une réplique de sa Clio.

. Jean Ragnotti, l’avez-vous déjà rencontré ?

Oui, j’ai eu cette chance. Pas quand il est venu à Madagascar. Je l’ai croisé en France. C’est un pilote légendaire. J’ai même pu rouler à ses côtés et je peux vous dire que c’était vraiment impressionnant. Je voulais lui rendre hommage en reproduisant sa Renault. J’ai mis ma carrière entre parenthèses pour l’instant. Cette réplique restera donc dans mon garage. Cette voiture a une valeur sentimentale réelle à mes yeux.

. Quel est votre meilleur souvenir au volant de la Clio ?

J’en ai deux. Le premier, c’est le Rallye du Boeny 2013, quand on a réalisé tous les temps scratch chez les 2RM et qu’on a relégué notre premier poursuivant à 20 min derrière. On rivalisait surtout avec les 4RM ce weekend-là. On a fini quatrième au général. Le second, c’est le RIM 2016. On a pris la troisième place toutes catégories confondues. Mon premier podium au général.

Passation de flambeau

Tovo « Tovonen » Rakotojohary a mis sa carrière de rallyman entre parenthèses pour l’instant. Il est aujourd’hui engagé en politique. Il a été élu maire de Tanjombato en 2019. Il passe le flambeau à son fils, Juan « Tovonen Junior » Rakotojohary. « Il a assisté à son premier rallye à quatre ans. Il a hérité de ma passion automatiquement. Puis, il a touché le volant pour la première fois à huit ans. J’ai confié son apprentissage à Sitraka (ndlr : Sitraka Rakotomalala, multiples champions en slalom et rallye). J’ai remarqué chez lui les mêmes traits de caractère, comme un fort esprit de compétition par exemple », confie le père. « J’ai débuté en rallye virtuel sur RBR, où j’ai découvert l’ambiance d’un vrai championnat. Logiquement, j’espère pouvoir passer en slalom prochainement. Mon père me répète souvent qu’il sert de repère, à titre de niveau zéro. Et que je dois faire mieux pour atteindre un niveau supérieur », lance, pour sa part, le fils.