Prise en charge enfant Autiste – Manque de centres spécialisés

Les centres spécialisés pour la prise en charge d’enfants autistes sont en-deçà des besoins dans le pays. C’est le constat de Ramiandri­soa, éducatrice spécialisée et responsable au sein du centre d’accompagnement Aux Pti Mômes, Androndra. Selon cette responsable, on ne dénombre pas plus d’une vingtaine de centres de prise en charge sur tout le territoire.

Une situation qui lèse ces enfants à besoins éducatifs particuliers. « La plupart des centres ne se spécialise pas dans la prise en charge d’enfants autistes. Ils intègrent tous les enfants en situation de handicap. On ne compte que quatre à cinq centres affectés spécialement aux enfants autistes », enchaîne-t-elle.

Les centres permettent aux enfants d’être accompagnés en alternance. Des séances son t organisées par semaine. « Le centre joue un grand rôle dans cet accompagnement. Durant le confinement, Michael, mon fils autiste n’a pas pu y aller. C’était très dur pour lui. Ici, il peut interagir avec d’autres enfants sans être jugé ou qualifié de différent », explique Ralison, maman d’un enfant autiste de 8 ans.

La notion d’inclusion doit être prise en compte. « Certes, il y a des écoles inclusives, mais les classes inclusives n’existent pas en réalité. Le rejet des enfants autistes par des enfants normaux est fréquent », explique la responsable. Dans les centres spécialisés, les parents tout comme les enfants sont soutenus par des éducateurs. Mais aussi par des donateurs en cette période de post-confinement. Des dons de PPN ont été remis par le Groupe Filatex aux parents des vingt-six enfants pris en charge dans le centre, hier.