JIRAMA – Les risques de double facturation minimisés

Depuis le mois de septembre, le système d’auto relevé de la Jirama s’est généralisé. Des craintes sur ce nouveau système se manifestent.

Sur un air rassurant, Vonjy Andriamanga, directeur général de la compagnie nationale de l’eau et de l’électricité, a vanté les bénéfices du système d’auto relevé, lors de la signature d’un accord de partenariat entre la Jirama et l’université d’Antananarivo, hier à Ankatso. La compagnie a intégré le dispositif lors des périodes de confinement.

« Ce dispositif d’auto relevé a été appliqué durant l’état d’urgence sanitaire avec les contraintes correspondantes. À la base, c’était une solution temporaire. Le temps que la situation revienne à la normale. Cependant, les retours positifs que nous avons reçus sur ce système nous ont incité à généraliser le système d’auto relevé » avance le directeur général de la Jirama.

La mise en place de ce dispositif était censée améliorer le système de facturation de la compagnie. L’initia- tive a découlé des mesures restrictives pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les releveurs ont cessé d’enregistrer les index sur les compteurs afin de respecter la distanciation sociale.

Retard

Un coupon est ainsi distribué par foyer. Ce coupon doit être dûment rempli par les usagers du service de distribution d’eau et d’électricité de la compagnie. Le coupon comprend la date de relevé, l’index, l’adresse et le contact téléphonique ou une adresse mail. Un espace est réservé à la Jirama pour marquer la date limite de remise du coupon. Le numéro d’installation des compteurs figure aussi sur le coupon. Une fois rempli, le coupon es t remis à la Jirama via plusieurs canaux à l’instar des SMS, des mails, et des appels téléphoniques.

« Ce système traduit les ambitions de progression technologique de la compagnie. Une fois que l’auto relevé arrive aux mains de la Jirama, la compagnie traitera la facturation en quelques jours. Cependant, la Jirama est tenue de vérifier physiquement la consommation chez les usagers sur une fréquence trimestrielle. Charge à ce dernier de délivrer à temps un relevé transparent » rajoute Vonjy Andriamanga. D’un autre côté, des témoignages fusent sur les réseaux sociaux sur le retard des factures même après l’émission des coupons auprès des agences.

« Nous avons appelé la Jirama il y a dejà plus d’une semaine pour leur faire part de l’index de ce mois-ci. Jusqu’à présent nous attendons toujours la facture à payer. Si jamais cela traîne, il est fort possible que la facture de ce mois-ci arrive en même temps que celui du mois prochain. Ce qui nous fera une double facturation, un peu comme ce qui est arrivé durant le confinement avec les factures estimées » déplore une mère de famille habitant aux 67ha. Selon les responsables de la Jirama, ce sont pourtant les dates de dépôt de l’auto relevé qui dictent les remises de facture. Ainsi, une fois que le coupon d’auto relevé remis à la Jirama, l’usager pourra se délester de toute pénalité de retard.