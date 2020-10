Football – FMF : La FMF s’offre un nouveau logo

Le nouveau logo de la Fédération Malgache de Football a été dévoilé hier à Ambohidahy. Il a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Omapi.

CINQ cent quatre-vingt dix propositions reçues, vingt-sept dans la shortlist, trois pour la finale et c’est la création de Zofitia Randrianjafi­manana qui l’a emportée. La Fédération Malgache de Football a dévoilé son nouveau logo hier à Ambohidahy.

Il était temps, puisque le concours était terminé depuis plusieurs mois. « Le processus de sélection et la publication des résultats ont été retardés en raison de la crise sanitaire. Aujourd’hui, nous tenons à remercier tous les participants et aussi à les féliciter pour leur créativité », a lancé le porte-parole de la FMF.

Pour ce concours, trois critères avaient été établis. Citons les trois couleurs blanc-rouge-vert, le zébu symbole du pays et bien évidemment un ballon de football. À cela, le vainqueur du concours a ajouté des branches de ravinala autour du zébu. Il a également ajouté une carte de l’île, ainsi que trois bandes blanc-rouge vert rappelant le drapeau national.

Ce changement de logo s’inscrit dans la suite des résolutions prises lors de la conférence nationale de janvier. « Nous entamons une nouvelle ère. Nous voulons donc renvoyer une nouvelle identité visuelle. Il s’agit aussi de moderniser notre image », a-t-on poursuivi auprès de la Fédération.

Utilisation encadrée

Ce nouveau logo a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Office malgache de la propriété intellectuelle. En d’autres termes son utilisation est encadrée par la loi. « Ce dessin appartient à la FMF. Personne d’autre ne peut l’utiliser sans l’aval de l’institution. Dans le cas contraire, tout individu qui va à l’encontre de cette protection s’expose à des poursuites », a conclu la Fédération.

Depuis 2019, de très nombreuses entreprises locales et étrangères ont repris le logo de la FMF. Elles ont profité du parcours historique de l’équipe nationale à la CAN et de l’engouement autour des Barea pour produire et revendre d’innombrables goodies à leurs effigies. En effectuant cette démarche auprès de l’Omapi, la FMF espère y mettre fin.