Douane – Modernisation des services douaniers avec les bailleurs

Récemment, la direction générale des Douanes, sous l’égide de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a organisé « la table ronde virtuelle de l’Administra­tion des douanes de Madagascar et de ses PTFs ». Un évènement durant lequel le programme de modernisation des services de la douane a été présenté aux partenaires techniques et financiers. En tout, le programme de modernisation de la douane compte vingt-sept projets dont dix-sept ont été présentés, discutés et ont trouvé à l’issue des échanges avec les bailleurs qui seront mis en œuvre à compter de 2021.

«En cette période de crise sanitaire mondiale, assommant l’ensemble de l’économie mondiale, chaque pays a aujourd’ hui le réflexe de protéger et booster son économie. Raison pour laquelle la douane adopte une gouvernance inclusive impliquant toute l’équipe sans exception et s’investit du mieux qu’elle peut pour concrétiser et réaliser ses projets, elle s’en donne les moyens et essaye de se débrouiller avec ses propres moyens et des Partenariats Publics Privés » explique Zafivanona Ernest directeur général des douanes.